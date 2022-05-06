Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не подтвердил удар по российскому кораблю "Адмирал Макаров" у острова Змеиный.

Об этом он сказал в беседе с Марком Фейгиным на Ютуб-канале "Фейгин Live".

"Могу приготовить заранее к горькому разочарованию, вполне может оказаться, что никого не утопили, не подбили. А может и утопили, и подбили, посмотрим по результатам. Утопили - вряд ли, подбили - может быть. Я пока не готов говорить "да" или "нет", - заявил Арестович.

Как писала "Страна", о том, что по кораблю был нанесен удар украинскими силами, заявили СМИ и нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее мы также подробно рассказывали, что произошло с российским ракетным крейсером "Москва", подбитым украинской ракетой.