Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил о наличии информации, что Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту.



Как пишет новостной сайт TVNET, об этом военный сказал в интервью Латвийскому радио.



По словам Слайдиньша, в плане вооружения у Украины есть такая возможность, и удачное проведение операции стало бы моральным подъемом для страны.



"Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту", - рассказал представитель НВС.



По словам Слайдиньша, повреждение Крымского моста стало бы серьезным ударом по России, так как по нему поставляются резервы для всего южного направления.

Как предположил Телеграм-канал "Политика Страны", вероятно, прибалтийский военный прочитал об ударе по мосту в украинских СМИ, которые писали о неком сайте, где велся обратный отсчёт времени до момента подрыва моста.

О том, что появился такой сайт, "Страна" писала два дня назад.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.