В Демидове к северу от Киева отремонтировали часть моста на речке Ирпень, который был подорван в ходе боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Проезд по восстановленному участку разрешен только в сторону Киева, путь на Дымер возможен через Козаровичи.

Ранее мы показывали видео временного моста через реку Ирпень по Варшавской трассе.

Также сообщалось, что полное восстановление моста займет 3-4 месяца.

Кроме того, мы писали, украинский дизайнер Иван Огиенко создал проект возможного будущего мемориального комплекса в Ирпене. На нем он изобразил часть разрушенного моста и скульптуры эвакуирующихся людей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.