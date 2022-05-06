В Демидове отремонтировали часть подорванного моста через Ирпень. Проезд открыт только в сторону Киева. Фото
В Демидове к северу от Киева отремонтировали часть моста на речке Ирпень, который был подорван в ходе боевых действий.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Проезд по восстановленному участку разрешен только в сторону Киева, путь на Дымер возможен через Козаровичи.
Ранее мы показывали видео временного моста через реку Ирпень по Варшавской трассе.
Также сообщалось, что полное восстановление моста займет 3-4 месяца.
Кроме того, мы писали, украинский дизайнер Иван Огиенко создал проект возможного будущего мемориального комплекса в Ирпене. На нем он изобразил часть разрушенного моста и скульптуры эвакуирующихся людей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 71-го дня войны.
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