Через реку Ирпень по Варшавской трассе открыт временный мост.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

На кадрах можно заметить, что авто могут беспрепятственно передвигаться по трассе.

Напомним, под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень, чтобы соединить Гостомель и Бучу с Киевом.

Также мы писали, что через мост в Затоке, обстрелянный россиянами два дня назад, возобновили движение.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.