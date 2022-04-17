Украинские военные 16 апреля разрешили движение по взорванному мосту на Варшавской трассе перед Бородянкой.

На видео можно заметить, что на разрушенном участке моста сделана насыпь из песка и щебня.

Кроме того, открыто движение автомобильного транспорта по мосту через реку Ирпень на Варшавской трассе.

Напомним, под Киевом недавно запустили временный насыпной мост через реку Ирпень.

Ранее мы писали, что в "Укравтодоре" назвали сроки открытия Житомирской трассы.

Также "Страна" сообщала, что в Министерстве инфраструктуры сообщили, сколько потребуется для восстановления мостов и ж/д в Киевской области.

"Страна" следит за событиями в Украине в обновляемом материале.

Также мы рассказывали, что происходило на фронте 15 апреля. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.