Под Киевом открыли автомобильное движение по мостам на Варшавской трассе. Видео
Украинские военные 16 апреля разрешили движение по взорванному мосту на Варшавской трассе перед Бородянкой.
На видео можно заметить, что на разрушенном участке моста сделана насыпь из песка и щебня.
Кроме того, открыто движение автомобильного транспорта по мосту через реку Ирпень на Варшавской трассе.
Напомним, под Киевом недавно запустили временный насыпной мост через реку Ирпень.
Ранее мы писали, что в "Укравтодоре" назвали сроки открытия Житомирской трассы.
Также "Страна" сообщала, что в Министерстве инфраструктуры сообщили, сколько потребуется для восстановления мостов и ж/д в Киевской области.
"Страна" следит за событиями в Украине в обновляемом материале.
Также мы рассказывали, что происходило на фронте 15 апреля. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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