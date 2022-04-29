Под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень, чтобы соединить Гостомель и Бучу с Киевом. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Продолжаем восстанавливать транспортное сообщение в Киевской области. Сегодня открыли временную переправу в районе Гостомеля на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин, что обеспечит транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень", - сообщил Кулеба.

Он объяснил, что по временной деревянной переправе смогут передвигаться легковые автомобили, грузовики и автобусы. Ограничение проезда - для автомобилей массой более 10 тонн.

"Это позволит оживить экономическую жизнь региона", - считает чиновник.

Напомним, в Генштабе сообщили, кто взорвал мост под Мелитополем, по которому Россия возила топливо и оружие из Крыма.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.