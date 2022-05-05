Украинский дизайнер Иван Огиенко создал проект возможного будущего мемориального комплекса в Ирпене.

Соответствующий проект он опубликовал на своей рабочей странице в Instagram.

"Мемориальный комплекс моста в Ирпене. Концепция заключается в сохранении части старого моста и восстановлении рядом нового", - подписал рисунки Огиенко.

Согласно его идее, новый мост стоит построить рядом со взорванным мостом, а под сохранившейся частью старого установить скульптуры людей, которые, эвакуируясь, прятались там от обстрелов. Напротив уцелевшей части моста, превращенной в мемориал, дизайнер предлагает обустроить набережную, с которой можно будет смотреть на памятник.

Украинцы, которые, эвакуируясь в марте, прятались под мостом в Ирпене от обстрелов

Напомним, ранее сообщалось, что на месте разрушенного моста через реку Ирпень готовились открыть временную переправу. Полное восстановление моста займет 3-4 месяца.

Также мы показывали видео временного моста через реку Ирпень по Варшавской трассе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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