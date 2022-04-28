В интернете опубликовано видео кладбища автомобилей в Ирпене под Киевом.

Где точно снят впечатляющий ролик, неизвестно. На нем видны сотни автомобилей с повреждениями разной степени.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Ирпене Киевской области тероборона задержала двух мародеров, которые бросили гранату в двух местных женщин, пожаловавшихся на них. Состояние одной из женщин критическое, за ее жизнь борются врачи.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.