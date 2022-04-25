В Ирпене Киевской области тероборона задержала двух мародеров, которые бросили гранату в двух местных женщин, пожаловавшихся на них.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, состояние одной из женщин критическое, за ее жизнь борются врачи.

"Никогда бы не мог и вообразить такого! Но только что наша терроборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату. Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся о ней!" - сказано в посте.

Мэр добавил, что за мародерами приехала полиция, правоохранители начали следственные действия.

В видеоролике говорится, что мародеры - это отец и сын.

Ранее "Страна" сообщала, что в Буче поймали банду мародеров, разграбивших строймагазин на 5 миллионов гривен. Полиция изъяла у преступников телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.

Также мы рассказывали, что в начале апреля Ирпень закрывали на выезд из-за мародеров. Тогда правоохранители проверяли абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины.