Появились фото взорванного железнодорожного моста в Курской области
В Сети появились фото взорванного железнодорожного моста в Курской области.
Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.
На кадрах можно заметить, что в результате взрыва произошло обрушение моста.
Напомним, губернатор Курской области назвал диверсией обрушение железнодорожного моста в регионе. Российский чиновник добавил, что по факту инцидента заведено уголовное дело.
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