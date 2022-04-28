Опубликованы кадры из села Демидов, которое затопило во время боевых действий на Киевщине. Фото и видео с места бедствия показало издание The New York Times.  

"Украина сеет хаос на своей территории, чтобы замедлить продвижение России", - объясняет издание, почему деревня оказалась под водой.

По мнению NYT, украинцы намеренно затопили село и поля вокруг него, "создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны".

Теперь жители Демидова ловят из затопленных погребов плавающие банки с консервацией и картошку. А также пытаются сушить одежду на еще слабом весеннем солнце. У домов по воде шагают аисты.

По утверждению корреспондента NYT, местные жители не жалеют, что пришлось пойти на такую жертву.

затопленное село Демидов под Киевомзатопленное село Демидов под Киевомзатопленное село Демидов под Киевомзатопленное село Демидов под Киевомзатопленное село Демидов под Киевом

Напомним, 19 марта захваченное российскими оккупационными войсками село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления из-за поврежденной дамбы Киевского водохранилища.  

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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