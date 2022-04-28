Опубликованы кадры из села Демидов, которое затопило во время боевых действий на Киевщине. Фото и видео с места бедствия показало издание The New York Times.

"Украина сеет хаос на своей территории, чтобы замедлить продвижение России", - объясняет издание, почему деревня оказалась под водой.

По мнению NYT, украинцы намеренно затопили село и поля вокруг него, "создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны".

Теперь жители Демидова ловят из затопленных погребов плавающие банки с консервацией и картошку. А также пытаются сушить одежду на еще слабом весеннем солнце. У домов по воде шагают аисты.

По утверждению корреспондента NYT, местные жители не жалеют, что пришлось пойти на такую жертву.

Напомним, 19 марта захваченное российскими оккупационными войсками село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления из-за поврежденной дамбы Киевского водохранилища.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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