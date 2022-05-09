В понедельник, 9 мая, идет уже 75-й день войны в Украине после полномасштабного нападения России 24 февраля.

В НАТО считают, что наступление России на Донбассе еще полностью не развернулось и пока страна-агрессор использует там ограниченное число наличных войск. Это может значить, что в ближайшие недели Украине следует быть готовой к крупному российскому наступлению, росту интенсивности боевых действий и новым разрушениям объектов критической инфраструктуры.

В Луганской области после обстрела РФ Попаснянского водоканала без воды остались около миллиона человек.

А в Николаеве сегодня могут подключить водоснабжение, которого не было с 12 апреля. Правда, пока по трубам пойдет техническая вода.

В Одессе сегодня целый день жителям нельзя выходить на улицу из-за усиленного комендантского часа, который продлится до утра 10 мая. Накануне активизировались атаки на Одессу и область.

В Запорожье также ввели 34-часовой комендантский час на 9 мая.

В Киеве комендантский час не стали продлевать, но сообщили жителям о повышенном риске ракетных атак. Призвали не игнорировать воздушную тревогу, а также напомнили, что на 9 мая во время военного времени запрещено проводить массовые акции и любые скопления. Возлагать цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке.

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9 мая

09:13 Похоже, далеко не все представители власти разделяют идею Арестовича смягчить запрет на выезд мужчин в период военного положения.

Премьер Денис Шмыгаль, например, высказался против.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал глава правительства в интервью "РБК-Украина".

09:10 Зеленский в своем обращении на 9 мая провел параллели между нацистской Германией и Россией. И заявил, что, как и тогда, Украина будет освобождена.

"Скоро в Украине будет два дня победы", - заявил президент.

Хотя видео и посвящалось Дню Победы над нацизмом, показали там только военных ВСУ. Среди победителей войны была упомянута антигитлеровская коалиция.

Записано видео на Крещатике.

09:06 Обращение Зеленского на День Победы.

09:04 К вопросу о трассе Лисичанск-Бахмут.

Сейчас это основная артерия, которая связывает область с "большой землей".

Ее захват позволит отрезать Луганщину, пишет губернатор Гайдай. Сейчас россияне обстреливают эту дорогу.

09:00 Эвакуации из Луганской области сегодня не будет - под обстрелами "дорога жизни" Лисичаснк-Бахмут, заявил губернатор Сергей Гайдай.

08:46 Премьер Денис Шмыгаль заявил, что бензин может подорожать на "несколько гривен".

"Логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала. Это, конечно, может привести к подорожанию для потребителей", - сообщил глава правительства в интервью "РБК-Украина".

"Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", - добавил Шмыгаль.

08:39 В Одесской области вчера из 9 ракет удалось сбить 6, сообщает оперативное командование "Юг".

В одесской акватории сейчас находится шесть кораблей и две подводных лодки противника, которые несут более полусотни крылатых ракет.

08:31 Британская разведка сообщает, что российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Сообщалось, что таким образом украинские города будут в безопасности от бомбардировок. Однако, поскольку конфликт продолжается дольше довоенных ожиданий РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", - сообщает разведка Британии.

По данным разведки, РФ, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - сообщает разведка.

08:30 В Киеве сегодня ночью Родина-мать выглядела так.

08:18 Под Лисичанском, помимо школы в Белогоровке, завалены люди в селе Шипиловка.

Сутки назад губернатор Сергей Гайдай рассказывал, что там под руинами двухэтажного дома остались 11 человек.

Сегодня утром Гайдай сообщил, что эти люди перестали выходить на связь.

08:17 Глава европейской дипломатии Боррель предложил "подумать" над тем, чтобы помогать Украине из российских резервов, замороженных на Западе.

"Я бы был очень даже "за", потому что это совершенно логично. Деньги - у нас, и пусть мне кто-нибудь объяснит, почему с агфанскими деньгами так поступить - хорошо, а с российскими - нет", - сказал Боррель в интервью Financial Times.

Напомним, Запад в рамках санкций заморозил 300 миллиардов долларов, принадлежавших российскому центробанку.

08:10 На российских телевизорах сегодня с утра появилась надпись "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей".

Фото публикует Ксения Собчак. По ее данным, такой текст всплыл у владельцев телевизоров с функцией Smart TV.

Собчак связывает это с тем, что некоторые платформы Smart TV работают на украинском программном обеспечении.

08:04 Гагаузская автономия Молдовы разрешила на 9 мая использовать георгиевскую ленту - вопреки решению парламента страны о запрете этого символа.

Что происходит в Гагаузии и чем живет этот регион, мы рассказывали здесь.

08:03 В Британии назвали еще один резон, почему хотят военного поражения России в Украине.

Причина слегка меркантильная - занять место РФ на мировых рынках вооружений, пишет The Times со ссылкой на чиновника британского минобороны.

"Неудача российского оружия на поле боя может стать толчком для британской военной промышленности", - сообщил изданию Роб Джонсон, возглавляющий управление министерства по общей оценке и анализу.

По его мнению, "плохие характеристики российского оборудования заставят страны пересмотреть свои оборонные контракты".

А это даст Британии возможность продавать оружие и технику странам, которые полагались на арсенал советских времен.

08:02 В Сети завязался спор между главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и предпринимателем Илоном Маском.

Рогозин опубликовал показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова, который рассказал, что Пентагон передавал "Азову" системы связи Starlink (их производит Маск).

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", - сообщил глава "Роскосмоса" и добавил, что "Азов" - "нацистский батальон".

Бизнесмен опубликовал у себя в твиттере скрин сообщения Рогозина и заявил: "Вот, что он передал в российские медиа. Слово "нацист" означает не то, что он, кажется, думает".

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. Под Изюмом противник ведет подготовку к наступлению из Сулиговки на Новую Дмитровку и Курульку (район Барвенково).

2. В Белгородской области сейчас стоит в резерве до 19 батальонных тактических групп. Их задача - не допустить продвижения ВСУ под Харьковом.

3. Потерю Попасной Генштаб пока не подтверждает, заявляя, что ее противник пытается поставить под контроль. Вчера захват города подтвердил губернатор Гайдай и советник главы ОП Арестович.

4. Идет под готовка к наступлению на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.