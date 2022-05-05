До начала войны регион Южной Бессарабии (западная часть Одесской области), считался одним из самых пророссийских в Украине.

Там был целый букет различных социально-экономических, криминальных и политических проблем, о них "Страна" подробно рассказывала в публикации весной 2020 года.

При этом одним из важных особенностей жизни этого края является его этническое многообразие. Там живут представители различных народов. В том числе и гагаузов.

Гагаузы живут и в соседней Молдове, где имеют автономию, руководство которой поддерживает Россию.

Какие настроения у гагаузов в этой связи в Украине, разбиралась "Страна".

Георгиевская лента гагаузов

Не секрет, что власти Гагаузской автономии Молдовы, граничащей с украинской Бессарабией, настроены пророссийски – об этом неоднократно прямо заявляла глава автономии Ирина Влах.

Недавно она отметилась очередным жестом в сторону РФ. Народное собрание Гагаузии приняло решение о разрешении использования георгиевской ленты и красных флагов – вразрез решению парламента Молдовы о запрещении этих символов.

В украинской Бессарабии такая символика запрещена законом, красных флагов в гагаузских селах не увидишь. Но до начала войны 2022 года, украинская Бессарабия не отличалась лояльностью к политике Украины. В частности, хоть пассивно, но сопротивлялась попыткам властей "декоммунизировать" этот регион. В селах Бессарабии до последнего стояли памятники Ленину. Например, в селе Старые Трояны Измаильского района, снесли такой монумент лишь 27 января 2021 года, причем, опасаясь волнений местных, убрали Ильича ночью.

Впрочем, по словам главы ассоциации гагаузских обществ Украины Юрия Димчогло, украинские гагаузы полностью поддерживают Украину в борьбе с российским вторжением.

"До 2014 года была сложная ситуация в украинской Гагаузии. Но после начала АТО настроения гагаузов очень поменялись, многие поняли, что несет "русский мир". Большинство за Украину, однозначно. Те же, кто придерживаются пророссийских взглядов, сидят тихо. Среди гагаузов есть те, кто сражаются за Украину, есть погибшие. В свою очередь, власти Гагаузской автономии в Молдове демонстрируют свою неадекватность – вместо того, что-бы хотя бы промолчать, они высказывают откровенно пророссийские взгляды. После начала войны я вообще перестал общаться с ними", - сказал "Стране" Юрий Димчогло.

Судя по опросу "Страны", после начала войны настроения среди украинских гагаузов кардинально разделились. Половина собеседников всецело поддерживает Украину.

"Я и мои земляки понимаем, что Россия напала на Украину. И полностью поддерживаем Украину. Но если честно, то у нас в селах разделились мнения. Некоторые настроены за Россию, доходит до драк между соседями. Я вот переругался со своей родней, которая живет в Молдове, в гагаузской автономии – они открыто ждут прихода русских", - говорит Ирина В. из Болградского района.

Другая половина хоть открыто не говорит о том, что ждет прихода российской армии в Бессарабию, но жестко критикует правительство и политику Украины.

Также часть опрошенных на условиях полной анонимности признается, что считает нынешнюю войну "неправильной" и ждут заключения мира между Украиной и РФ на любых условиях.

"Украину и России стравили западные политики и недалекая политика украинского правительства, которые поощряли националистов. Вся эта война спровоцирована. Что такое национализм, мы хорошо помним по 1990 году, когда гагаузов были готовы убивать молдавские добровольцы за наше стремление к самоопределению", - рассказал Григорий В. из гагаузского села в Бессарабии.

"Достали националисты, которых поддерживает Зеленский и власть. Они сносили памятники в наших селах, несмотря на то, что наши люди были против. В селах безработица повальная, дорог нет и не планируется – для украинской власти мы и наш край безразличны. Более того, запреты на красные флаги на 9 мая тоже поддали жару – во многих семьях под этим флагом против фашизма воевали их предки", - говорит Игорь Г. из Тарутинского района Одесской области.

Впрочем, даже настроенные против украинской власти не хотят, чтоб в их край пришли российские войска и начались обстрелы, как в Мариуполе или в Николаеве.

"Даже те люди, которые до войны были настроены четко за Россию, сейчас говорят, что они не хотят, чтоб к ним дошла российская армия. Так как это означает превращение региона в зону боевых действий. Жертвы среди мирного населения, разрушение домов. Настроение у таких людей - за скорейший мир. Чтоб прекратилась как можно быстрее эта война и Украина с Россией пришли к какому-то мирному соглашению", - сказал "Стране" один из жителей Тарутинского района.

Этнолог и доктор исторических наук Александр Пригарин рассказал "Стране", что многие жители Бессарабии не придерживаются пророссийских взглядов, а скорее, «дистанцируются» от войны и событий в Украине.

"Отстранение от нынешних событий происходит сейчас не только у гагаузов, но и у других этнокультурных сообществ в Бессарабии. Они воспринимают эту войну не как "свою", а как чужую для себя. Это своеобразное последствие событий начала 90-х годов, такая себе прививка тех лет. Они особенно четко понимают, что любой национализм направлен против них. Они меряют реалии и мир другими категориями, отличными от нынешней военной риторики. Третий момент - они сейчас негативно воспринимают попытки снимать спутниковые тарелки на домах, воспринимая это как часть ограничения их гражданских свобод. Они комментируют, что это страшная глупость. В условиях современной информационной свободы и доступа к интернету это выглядит как борьба со станками, а не с производителем информации. Хорошо, что глава одесской ОВГА понимает это и запретил такие действия. В этой ситуации нужно учитывать то, что в украинской Бессарабии мощно просели государственные телеканалы и образовался вакуум украинского телевещания и они почти все перешли на спутниковые тарелки. Но сводить все только к тому, что человек смотри и читает, наивно. Дело в том, что тут гораздо больше молдавских и румынских каналов, чем российских", - говорит Александр Пригарин.

По словам источников Страны в одесской ОВГА, настроения в украинской Бессарабии не являются секретом для власти.

"Антиукраинские настроения действительно присутствуют у части населения в Бессарабии. Это касается не только гагаузов, но и других малых этнических групп. Все это последствия информационного вакуума, в котором была Бессарабия последние восемь лет – в западных районах Одесской области львиная доля вещания была забита российскими, молдавскими и румынскими телеканалами. Которые можно было ловить в селах бесплатно. В свою очередь, за подписку на украинские телеканалы нужно было платить. Присутствуют и социальные моменты – в западных районах украинской Бессарабии с начала 90 –х годов не приводилась в порядок местная инфраструктура, экономика регрессировала, большое количество местных жителей уезжали в города от безработицы. А местные силовые структуры полностью прогнила коррупцией и обслуживала интересы местного криминалитета", - признался сотрудник ОВГА Н.

К слову, от многих жителей Бессарабии можно до сих пор услышать мнение, что даже при СССР в регионе по существу советская власть присутствовала довольно номинально. То же затем произошло и в независимой Украине. Большинство вопросов и проблем – от правовых до социальных, местные этнические общины предпочитали решать самостоятельно – не обращаясь за помощью к властям.

"Гагаузский поход"

Для понимания нынешних настроений в украинской Гагаузии стоит вспомнить историю края.

До 1917 года эта территория входила в состав Российской империи. Нынешние гагаузы – потомки задунайских переселенцев начала 19 века, говоривших на турецком языке, но при этом христианского вероисповедания. После 1917 года край был оккупирован Румынией.

А в состав СССР Бессарабия вместе с Гагаузией вошла лишь перед войной в 1940 году.

Во время распада Союза, в соседней с украинской Бессарабией Молдове гагаузами была провозглашена независимость и образована непризнанная Республика Гагаузия. Что чуть не привело к войне между молдавскими «добробатами» и сторонниками независимости Гагаузии – поход молдавских добровольческих батальонов в край был затем назван "Гагаузским походом". Тогда своеобразными миротворцами выступили подразделения бывшей советской армии, которые еще находились в Молдове.

В 1994 году непризнанная республика была мирно интегрирована в Молдову на правах широкой автономии с собственным правительством и флагом. Но события начала 90-х годов в молдавской Гагаузии забыты не были – это выразилось в многолетнем скрытом политическом противостоянии Комрата – столицы автономии с Кишиневом. Например, в 2013 году большинство жителей автономии проголосовало за вступление Молдовы в Таможенный союз с Россией и право на "внешнее" самоопределение.

К слову, в Гагаузской Автономии в отличие от остальной Молдовы, в соответствии с местными законами используют три государственных языка – молдавский, гагаузский и русский.

В свою очередь, для украинских гагаузов существование соседней Гагаузской Автономии Молдовы, а также более стабильный рост экономики в ней (автономному краю щедро помогала Турция) на фоне социального регресса в украинской Бессарабии, стало предметом симпатий и вектором настроений.

После развала СССР с начала существования независимой Украины, центральное правительство редко вмешивалось в дела этнических сообществ Бессарабии. На протяжении десятилетий на фоне политических кризисов власти, падения экономики и превращения Бессарабии в территорию постоянных гангстерских войн, уровень жизни в западных районах Одесской области стал ниже, чем в «континентальной» Украине.

А вместе с падением уровня и качества жизни в крае, резко увеличился уровень преступности и коррупции в этих районах. Что в общем привело к негативному отношению жителей Бессарабии к центральной и областным властям.

Хотя, как писалось выше, потенциала для активного сепаратизма, который бы мог перерасти в вооруженное сопротивление украинским властям, среди гагаузов нет. По крайней мере пока.

Однако с учетом роста напряженности вокруг Молдовы и Приднестровья, за ситуацией в Бессарабии украинским властям стоит внимательно следить.