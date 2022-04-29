Парламент Гагаузской автономии Молдовы единогласно в двух чтениях принял закон, разрешающий георгиевскую ленту.

Об этом сообщает пресс-служба автономии, пишет Gagauzinfo.md.

Автор проект, депутат Сергей Чимпоеша заявил, что документ был принят "по ускоренной процедуре".

В свою очередь депутат Николай Дудогло заявил, принятием закона парламент должен обезопасить жителей Гагаузии.

Это голосование произошло на следующий день после того, как президент Молдовы Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту.

Отметим, что автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия находится рядом с Приднестровьем, где в последние дни очень неспокойно. Расстояние от столицы АТО - Комрата до столицы непризнанного Приднестровья - 129 км.

Напомним, в Молдове нарушителям за изготовление, продажу, распространение и публичное использование букв "Z", "V" и георгиевской ленты грозят штрафы от 4,5 тыс (более семи тысяч грн) до 9 тыс. леев (около 14 тысяч грн) или от 30 до 60 часов общественных работ. Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9 тысяч до 18 тысяч леев (около 28 800 гривен).

Также напомним, что в РФ раскритиковали Санду за запрет георгиевской ленты. В ответ Молдова вызвала российского посла.

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