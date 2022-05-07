Появились первые подробности ракетного удару по Одессе, который нанесли российские военные в субботу, 7 мая.

Подробности сообщила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопросы журналистов.

Она сообщила, что российские войска нанесли по городу удар 6 ракетами с помощью стратегической авиации с каспийского направления

В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. Предприятие изготавливало мебель, там находились лакокрасочные материалы, поэтому есть угроза взрыва. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели, взрывотехники и следователи. Информация о раненых уточняется.

Еще две ракеты попали в аэропорт Одессы - повреждена взлетно-посадочная полоса и радиолокационная техника

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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