В Одесской области российские войска за сегодня нанесли уже четыре удара крылатыми ракетами с применением авиации. Разрушена инфраструктура, пострадавших нет.

Об этом сообщили в местном горсовете.

"По Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации..пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", - говорится в сообщении.

В связи с этим местных жителей в очередной раз призвали уходить в укрытие в случае воздушной тревоги.

Напомним, что вчера в Одесской области также были ракетные удары, одну ракету удалось сбить ПВО.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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