В Бахмуте Донецкой области в результате ночного авиаудара погиб как минимум один человек. Город больше всего пострадал от обстрелов по всей линии фронта.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу – так прошла сегодняшняя ночь. Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авианалет. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий", - пишет Кириленко.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке продолжаются обстрелы химического завода "Азот".

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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