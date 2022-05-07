В Северодонецке продолжаются обстрелы промзоны завода "Азот". Это химическое предприятие по производству минеральных азотных удобрений, на котором хранится большое количество аммиака.

Фото публикует губернатор Сергей Гайдай.

"Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорванных снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено", - написал Гайдай.

Также Гайдай сообщает, что в целом в Северодонецке обстреливаются жилые кварталы, зафиксировано много разрушений в жилом фонде и повреждена больница в старой части города.

"Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко.

Новости неутешительные – орки пытаются окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям, Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу.

Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", - пишет Гайдай.

По информации американского "Института изучения войны", российские войска добились небольших успехов на окраинах Северодонецка. К юго-востоку от города, вероятно, захвачен поселок Вороново.

При этом в Северодонецке остается более 15 тысяч жителей, и люди почти перестали эвакуироваться. Вчера выехало всего три человека.

Отметим, что тем временем Арестович подтвердил наступление украинской армии к северу от Харькова.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.