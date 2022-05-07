Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 6 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

"Прошу всех наших граждан – особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах. Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, оставшихся после российских военных". "Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя при посредничестве ООН и Красного Креста. Наша команда организовала спасение для более чем 40 мирных граждан. Надеюсь, что скоро они смогут прибыть на безопасную территорию". "Продолжаем работать над дипломатическими вариантами спасения наших военных, которые остаются на Азовстали. Привлечены влиятельные посредники, влиятельные государства". "Провел в Киеве встречу с министрами иностранных дел трех балтийских держав, которые последовательно поддерживают нашу борьбу. Координируем наши действия по усилению давления на Россию". "Принял участие в дискуссии на влиятельной британской экспертной площадке Chatham House. Это одна из главных политических платформ для лоббизма в хорошем смысле слова". "Обратился к парламенту Исландии, поблагодарил за поддержку санкционных решений, необходимых для сдерживания России".

Ранее мы писали, что Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский объявил начало второго этапа в войне России и Украины.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.