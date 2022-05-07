Эвакуация из Мариуполя и усиление санкционного давления на Россию. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 6 мая.
Главное из заявлений Зеленского:
- "Прошу всех наших граждан – особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах. Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, оставшихся после российских военных".
- "Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя при посредничестве ООН и Красного Креста. Наша команда организовала спасение для более чем 40 мирных граждан. Надеюсь, что скоро они смогут прибыть на безопасную территорию".
- "Продолжаем работать над дипломатическими вариантами спасения наших военных, которые остаются на Азовстали. Привлечены влиятельные посредники, влиятельные государства".
- "Провел в Киеве встречу с министрами иностранных дел трех балтийских держав, которые последовательно поддерживают нашу борьбу. Координируем наши действия по усилению давления на Россию".
- "Принял участие в дискуссии на влиятельной британской экспертной площадке Chatham House. Это одна из главных политических платформ для лоббизма в хорошем смысле слова".
- "Обратился к парламенту Исландии, поблагодарил за поддержку санкционных решений, необходимых для сдерживания России".
Ранее мы писали, что Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией.
Также "Страна" сообщала, что Зеленский объявил начало второго этапа в войне России и Украины.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.