С "Азовстали" удалось вывезти еще 50 гражданских. Завтра эвакуация продолжится - Ирина Верещук
Эвакуация из Мариуполя состоится завтра, 7 мая.
Об этом сообщила в Facebook вице-премьер Ирина Верещук.
Верещук указала место и время эвакуации – ТРЦ "Порт сити", 17:00.
"Будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", – говорится в сообщении вице-премьера.
Верещук добавила, что сегодня из "Азовстали" удалось вывезти 50 женщин, детей и пожилых людей. С утра эвакуация будет продолжена.
Ранее мы писали, что по словам генсека ООН, с "Азовстали" и из прилегающих районов вывезли около 500 мирных жителей, эвакуация продолжается.
Также "Страна" сообщала, что в "Азове" заявили о подрыве россиянами эвакуационного автомобиля на территории "Азовстали".
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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