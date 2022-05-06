Эвакуация из Мариуполя состоится завтра, 7 мая.

Об этом сообщила в Facebook вице-премьер Ирина Верещук.

Верещук указала место и время эвакуации – ТРЦ "Порт сити", 17:00.

"Будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", – говорится в сообщении вице-премьера.

Верещук добавила, что сегодня из "Азовстали" удалось вывезти 50 женщин, детей и пожилых людей. С утра эвакуация будет продолжена.

Ранее мы писали, что по словам генсека ООН, с "Азовстали" и из прилегающих районов вывезли около 500 мирных жителей, эвакуация продолжается.

Также "Страна" сообщала, что в "Азове" заявили о подрыве россиянами эвакуационного автомобиля на территории "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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