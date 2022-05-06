В "Азове" заявили, что на территории завода "Азовсталь" россияне обстреляли автомобиль, который ехал с целью эвакуации гражданских.

Об этом говорится в сообщении полка в телеграм-канале.

В результате один боец погиб и шестеро получили ранения.

"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами с применением ПТРК был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела один боец погиб и шестеро ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - говорится в сообщении.

Сегодня Ермак заявил, что сейчас проходит новый этап эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе.

Ранее Украина призвала "Врачей без границ" сформировать эвакуационную миссию для спасения военных на "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.