Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) сформировать эвакуационную миссию для спасения украинских военных, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом пресс-служба министерства сообщает в Telegram-канале.

"Ужасные условия, в которых находятся все окруженные на "Азовстали", отсутствие доступа к медицинской помощи, ухудшение их физического и психологического состояния являются явным нарушением раздела IX статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в письме вице-премьер-министра Ирины Верещук к главе MSF в Украине Мишелю-Оливье Лашарите.

Верещук также обратила внимание, что в соответствии с хартией MSF оказывает помощь попавшему в беду населению и жертвам вооруженных конфликтов.

Поэтому исходя из принципов, которыми руководствуется MSF, Минреинтеграции просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся на "Азовстали", оценить их физическое и психическое состояние, собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся, и оказать медицинскую помощь украинцам, права человека которых нарушила РФ.

Напомним, сегодня утром глава Офиса президента Ермак заявил, что сейчас проходит новый этап эвакуации мирных граждан с "Азовстали" в Мариуполе.

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