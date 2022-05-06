Украина призывает "Врачей без границ" сформировать эвакуационную миссию для спасения военных на "Азовстали"
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) сформировать эвакуационную миссию для спасения украинских военных, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом пресс-служба министерства сообщает в Telegram-канале.
"Ужасные условия, в которых находятся все окруженные на "Азовстали", отсутствие доступа к медицинской помощи, ухудшение их физического и психологического состояния являются явным нарушением раздела IX статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в письме вице-премьер-министра Ирины Верещук к главе MSF в Украине Мишелю-Оливье Лашарите.
Верещук также обратила внимание, что в соответствии с хартией MSF оказывает помощь попавшему в беду населению и жертвам вооруженных конфликтов.
Поэтому исходя из принципов, которыми руководствуется MSF, Минреинтеграции просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся на "Азовстали", оценить их физическое и психическое состояние, собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся, и оказать медицинскую помощь украинцам, права человека которых нарушила РФ.
Напомним, сегодня утром глава Офиса президента Ермак заявил, что сейчас проходит новый этап эвакуации мирных граждан с "Азовстали" в Мариуполе.
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