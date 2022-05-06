Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в эти минуты идёт следующий этап эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что в рамках очередного этапа операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских, о чем ранее заявляли в ООН.

Напомним, вчера Зеленский заявил о завершении второго этапа эвакуации с "Азовстали".

Также сообщали, что армия России может использовать для штурма "Азовстали" в Мариуполе термобарические бомбы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.