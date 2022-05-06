Ермак заявил, что в сейчас проходит новый этап эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в эти минуты идёт следующий этап эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он также подтвердил, что в рамках очередного этапа операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских, о чем ранее заявляли в ООН.
Напомним, вчера Зеленский заявил о завершении второго этапа эвакуации с "Азовстали".
Также сообщали, что армия России может использовать для штурма "Азовстали" в Мариуполе термобарические бомбы.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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