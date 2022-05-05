Россияне и "ДНР" массово меняют указатели в Мариуполе. На въезде в город указатель с названием города заменен с украиноязычного на русскоязычный, а на одном из зданий вывешена табличка "Отдел ГАИ по обслуживанию административной территории" с символикой "ДНР".

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Facebоok.

Также в записи он рассказал об информационной победе.

"В конце концов, парад, похоже, сорвали инфоатаками. Ну, такое. Будем бороться дальше. Спасибо всем причастным информационным воинам", - написал Андрющенко.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ДНР" начали возвращать населенным пунктам названия, которые они носили до декоммунизации.

Между тем Южно-Украинскую атомную электростанцию переименовали в Південноукраїнську.