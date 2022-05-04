"ДНР" начала возвращать захваченным после 24 февраля населенным пунктам названия, отмененные в период декоммунизации.

4 мая в пгт Никольское Донецкой области заменили указатели с нынешним названием на прежнее – Володарское, о чем сообщили донецкие Телеграм-каналы.

Поселок городского типа изначально был назван в честь большевика В.Володарского. В 2016 году украинские власти в рамках декоммунизации переименовали его в Никольское.

Прежнее название поселку вернули в соответствии с мартовским "указом" "главы ДНР" Дениса Пушилина, распорядившегося вернуть все названия, существовавшие в регионе на момент проведения "референдума" в мае 2014 года.

Также в ближайшие дни указатели с названиями районов, улиц и площадей планируют поменять в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.