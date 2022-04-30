В Чернигове демонтировали очередной памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом пишет издание "Общественное".

По данным издания, сносом занимались бойцы территориальной обороны под наблюдением полиции. Ранее они же снесли памятник Зое Космодемьянской у одной из школ.

Бюст поэта передан на хранение в местный музей.

Памятник простоял на своем месте 121 год в одном из парков в центре Чернигова. В конце 2017 году его уже снимали с постамента. Но тогда, по версии полиции, это сделали воры с целью продать в пункт приема цветного металла. Памятник нашли после активных поисков, вернули на место и установили возле него видеонаблюдение.

В Чернигове снесли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Фото: "Общественное"

Напомним, в Ужгороде демонтировали памятник Александру Пушкину. Как писала местная пресса, за несколько дней до демонтажа неизвестные художники написали на постаменте "Джо Дассен".

Ранее мы писали, что в Виннице снесли памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Снос памятника Горькому в городе представили как часть системной работы по деколонизации страны, а самого классика литературы назвали "слугой сталинского режима".