Россия должна выплатить Украине репарации, вернуть Крым, а также отойти на границы до 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна", - заявил Зеленский.

По словам президента, украинская власть "получает соответствующие сигналы со стороны западных стран".

Также Зеленский высказал мнение, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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