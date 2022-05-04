Россия должна вернуться к границам до 24 февраля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, организованном газетой The Wall Street Journal.

Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей украинских властей. Кроме того, он заявил, что Украине необходимо вернуть Крым.

По его мнению, Россия также должна заниматься восстановлением Украины.

"Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина "борется за всю Европу".

"В этом смысле я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок", - продолжил Зеленский. При этом украинский лидер утверждал, что "Россия должна выплатить Украине репарации".

"Мы отчетливо понимаем это", - указал он, подчеркнув, что Киев "получает соответствующие сигналы со стороны западных стран".

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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