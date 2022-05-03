Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своих соцсетях Мерц опубликовал короткий видеоролик из вагона поезда, на котором добирался в украинскую столицу.

"Одна ночь в спальном вагоне по пути в Киев. Нас ждет интересное путешествие, и пока я могу только сказать: все безопасно, все хорошо, и украинские власти идут на сотрудничество. Приятно быть в этой стране", - говорит в ролике Мерц.

А о его встрече с Зеленским сообщило издание Bild.

Как отмечает издание, встреча не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

О том, что Мерц собирается в Киев, "Страна" писала в конце апреля. Правда, тогда анонсировалась дата визита 2 мая. Приезд Мерца многие расценивали как фактор давления на канцлера Шольца, который (на фоне отказа президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру) не стал совершать вояж в Киев и постоянно выражает сомнения в необходимости поставок Украине тяжёлого оружия, а также выступает против эмбарго на импорт российского газа.

Между тем сам Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.