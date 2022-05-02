Канцлер Германии Олаф Шольц, который призвал Путина вывести войска из Украины и договориться о мире, отказался отвечать на вопрос, сядет ли он за один стол с президентом России на саммите G20, который Индонезия принимает в конце этого года.

Об этом канцлер ФРГ сообщил в интервью общественному телевидению ZDF.

"Мы примем это решение, если возникнет такой вопрос", — сказал Шольц.

Он добавил, что цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила войну и подписала мирное соглашение с Украиной. До этого никакие санкции не будут сняты.

Напомним, и Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.

Ранее мы писали, что в США раздумывают, что делать с G20 после согласия Путина приехать.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.