Лидеры всех стран "Большой двадцатки" (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщила министр финансов председательствующей в 2022 году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати, выступая на весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка на семинаре, на котором обсуждали перспективы дальнейшего развития мировой экономики.

Ведущая мероприятия спросила, будет ли Путин присутствовать на встрече лидеров G20, которая пройдет осенью на острове Бали.

"Мы пригласили", - ответила министр, подчеркнув, что приглашения направляются заранее.

"Уже все страны в G20 получили свои приглашения", - добавила она.

Саммит планируют провести на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что Соединенные Штаты не станут принимать участия в заседаниях G20, если там будут присутствовать представители России.

Также мы писали, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из "Большой двадцатки" (G20) не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств - членов форума.