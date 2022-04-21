Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из "Большой двадцатки" (G20) не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств - членов форума.

Об этом чиновница сказала 21 апреля на брифинге после встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала Йеллен в ходе пресс-конференции.

Ранее Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты не станут принимать участия в заседаниях G20, если там будут присутствовать представители России.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала чиновница.

"Страна" анонсировала, что на саммите министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" решили не принимать итоговую декларацию из-за войны РФ против Украины.