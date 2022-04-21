Йеллен рассказала об исключении РФ из G20. Скриншот

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из "Большой двадцатки" (G20) не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств - членов форума.

Об этом чиновница сказала 21 апреля на брифинге после встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала Йеллен в ходе пресс-конференции.

Ранее Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты не станут принимать участия в заседаниях G20, если там будут присутствовать представители России.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала чиновница.

"Страна" анонсировала, что на саммите министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" решили не принимать итоговую декларацию из-за войны РФ против Украины.

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