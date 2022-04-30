Администрация президента США Джо Байдена готовится к потенциальной схватке с главой Кремля Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает CNN.

"Президент публично выразил свое несогласие с участием президента Путина в G20", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки.

В то же время она уточнила, что еще слишком рано говорить о том, как будет выглядеть мероприятие.

"До него еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, как предсказать, мы не можем предсказать на данный момент, как это все будет выглядеть. Мы выразили свое мнение о том, что мы не думаем, что они (Кремль – Ред.) должны быть частью мероприятия как публично, так и в частном порядке", - уточнила она.

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