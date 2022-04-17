Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в издании Spiegel обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять главу германского государства.

Об этом пишет Spiegel.

Габриэль также ответил на гостевой пост в том же издании министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который требовал усиления лидерства Берлина в Европе.

Германия полностью солидарна с Украиной, отмечает Габриэль, но есть нюанс: "Требование руководящей роли Германии, как настаивает министр иностранных дел Кулеба, не может означать, что эта роль будет принята только в том случае, если Германия примет каждое требование Украины, а ее собственные соображения будут дискредитированы как "нерешительные" и слишком "дружеские" по отношению к России".

Напомним, что у Зеленского объяснили отказ в визите Штайнмайеру его позицией по антироссийским санкциям. Взамен предложили приехать канцлеру Олафу Шольцу, но тот отказался, сказав, что "сбит с толку раздражающим отказом".

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек также раскритиковал Украину за отмену визита федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.