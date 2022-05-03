Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.

Об этом украинский дипломат сказал в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник.

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Штайнмайер.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в итоге совершили визит без него.

После этого экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять его.