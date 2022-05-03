Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом он заявил на телеканале ZDF.

На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер ответил, что до сих пор считает "определяющим событием" то, что федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который несколько недель назад был выдвинут на второй срок, было отказано в поездке в Киев.

"Это мешает делу", - сказал Шольц.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в итоге уехали без него.

После этого экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять главу германского государства.

Между тем в Украину собирался лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц.