Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц собирается посетить Украину в понедельник, 2 мая.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Лидер немецкой оппозиции станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину в военное время.

В середине апреля в Украину приезжали представитель "Зеленых" Антон Хофрейтер, депутат СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и член СДПГ Майкл Рот.

Telegram-канал "Политика страны" высказал мнение, что приезд Мерца - это фактор давления на канцлера Шольца, который (на фоне отказа президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру) не стал совершать вояж в Киев и постоянно выражает сомнения в необходимости поставок Украине тяжёлого оружия, а также выступает против эмбарго на импорт российского газа.

Христианско-демократический союз - главная оппозиционная партия ФРГ. И визит ее лидера должен, по идее, побудить Шольца занять более жёсткую позицию против России. Тем более, что оппозиция уже ставит вопрос о возможной отставке главы немецкого правительства, если он не разблокирует поставки тяжёлого вооружения Киеву, пишет канал.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.