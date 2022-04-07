В самом оптимистическом сценарии Украина сможет получить репарации от Российской Федерации в конце лета.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Российские средства находятся на западных счетах ЕС или Швейцарии, поэтому от нашего желания зависит мало. По самым оптимистичным сценариям, если Россия в таком же темпе будет ужасать мир своими неописуемыми преступлениями, и мы будем видеть готовность Запада адекватно на это реагировать, тогда сценарий оптимистичный – конец лета", - сказал министр.

По словам Малюськи, есть три пути таких выплат.

"Первая - выплата из государственного бюджета. Вторая - выплата добровольно-принудительная РФ, когда мы средства у них отберем, будем распределять через специально созданные фонды, или судебные институты. Или просто судебный порядок - в частности путем обращения в Европейский суд по правам человека", - объяснил он.

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