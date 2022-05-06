Вчера, 5 мая, россияне разбомбили железнодорожное хозяйство северодонецкого завода "Азот". Также снаряды попали в одну из последних АЗС в регионе.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

В железнодорожном хозяйстве "Азота" в Северодонецке в результате обстрела загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Однако спасатели вовремя ее предотвратили.

"В общем, в городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших. Еще семь домов разрушены в Рубежном, два - в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной", - пишет Гайдай.

Напомним, днем ранее российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область. Погибли пять человек.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.