В Николаевской области отказались от планов восстановления железнодорожного сообщения из-за продолжающихся обстрелов.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в интервью "Укринформу".

"Враг сейчас бьет по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать", - сказал он.

Ранее восстановление ж/д сообщения рассматривалось как вариант наладить логистику экспорта при заблокированных портах.

Также в Николаеве после ночных обстрелов повреждены газопроводы. 290 абонентов остались без газа.

А еще с 12 апреля в Николаеве отсутствует водоснабжение.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.