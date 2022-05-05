При попытке выехать в Харьков из оккупированного российскими войсками Волчанска и других населенных пунктов вблизи него колонна гражданских автомобилей 4 мая попала под обстрел.

По информации "Суспильного" со ссылкой на родственников потерпевших, уехать пытались несколько десятков машин, в результате обстрела есть раненые и погибшие.

Так, живущая за границей Светлана Лактионова сообщила, что 4 мая ее мать и 20-летний брат выехали из села Рубежное Харьковской области и попали под обстрел: ориентировочно возле Верхнего Салтова и Старого Салтова.

"Насколько я поняла, там была засада. Расстреляли автомобили. Я не знаю, сколько погибло людей и сколько там осталось автомобилей. Мне об этом рассказал мой брат. Он ехал с мамой в Харьков за лекарствами и продуктами", - рассказала Светлана.

По телефону брат сказал Светлане, что мать погибла от осколков стекла в машине. Он же успел добежать через лес домой, сейчас связи с ним нет. Теперь женщина ищет возможности унести тело матери.

Официальной информации об обстоятельствах и последствиях обстрела в пресс-службе Харьковской ОВА пока не располагают, сообщила пресс-секретарь администрации Елена Шаповал.

О расстреле этой колонны сообщали ранее российские журналисты. Они обвинили в нем украинскую армию.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.