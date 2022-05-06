15-летняя девочка вывезла на авто четверых мирных жителей из Попасной под обстрелами и фактически по минному полю.

"Там были мины в шахматном порядке, я их как-то проехала. Дальше был труп женщины и столб. Я это тоже проехала, потом был поворот направо и нас обстреляли", - рассказывает девочка.

Ее ранило в ногу, машина заглохла, но она все равно смогла ее завести, и проехать еще некоторое расстояние, пока авто не заглохло снова из-за простреленного аккумулятора.

При этом она рассказала, что из-за ранения ей было очень больно, но бросить людей она не могла.

"Ехала насколько могла. Мне это нелегко удалось, было очень больно, но все же хотя бы как-то. Я же не могла их бросить под обстрелами", - говорит девочка.

Напомним, Гайдай заявил о подготовке Россией крупного наступления в Луганской области.

Вместе с тем, Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ вчера наступали в Попасной.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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