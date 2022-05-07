Россияне обстреляли объект инфраструктуры в Полтавской области - губернатор
Россияне обстреляли город Карловка в Полтавской области. Ракеты попали в объект инфраструктуры, подробности пока неизвестны.
Об этом сообщил полтавский губернатор Дмитрий Лунин.
"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - сообщил Лунин.
Ранее Лунин сообщил, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года.
Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.