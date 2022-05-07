Россияне обстреляли город Карловка в Полтавской области. Ракеты попали в объект инфраструктуры, подробности пока неизвестны.

Об этом сообщил полтавский губернатор Дмитрий Лунин.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - сообщил Лунин.

Ранее Лунин сообщил, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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