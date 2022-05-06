Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине, не сможет возобновить работу как минимум до конца года. Ракетные удары РФ полностью уничтожили предприятие.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, разрушения НПЗ "достигают больших масштабов".

"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – сказал Лунин.

Также он добавил, что важной задачей является восстановление Кременчугской ТЭЦ, стоимость которого оценивается в 800 млн гривен.

"Акта по ТЭЦ еще нет. Но предварительная сумма: от 500 до 800 млн. грн. Мы об этом сообщили Офис президента и Кабмин. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн гривен, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", — добавил Лунин.

Ранее власти пообещали решить топливный кризис, но цены на бензин вырастут до европейских.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.