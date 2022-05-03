Ценники на бензин в Украине окончательно слетают с тормозов.

Мы уже писали что в стране сейчас жесткий дефицит автомобильного топлива. На АЗС выстраиваются огромные очереди, а лимиты отпуска в одни руки на некоторых заправках уменьшились до 5-10 литров.

А цены, несмотря на госрегулирование, держатся на отметке 40-45 гривен за литр.

Продавцы топлива активно распускают слухи, что цены вскоре будут более 80 гривен за литр.

"Купили бензин по 50 гривен, завтра, на заправке сказали, будет по 85. Поэтому везде на АЗС ажиотаж", - рассказала нам Ольга из Хмельницкой области.

"Вероятно, стоит ждать именно таких цен. Сегодня в закупке на опте топливо уже по 52, завтра будет 60. На рынке жёсткий дефицит" , - подтвердил нам владелец сети Prime Дмитрий Лёушкин.

В тоже время среди экспертов есть мнение, что слухи о резком росте цен на топливо пускают специально, чтоб нарастить ажиотаж.

Разбирались, что происходит с топливом.

"Страшно даже подумать, на какой цене мы остановимся"

Мы уже писали, как раскручивался дефицит на рынке топлива, который образовался после блокирования портов и уничтожения ракетно-бомбовыми ударами России запасов горючего на многих базах. Недавно Кабмин повысил торговые надбавки на бензин и дизель на 40% и пообещал что проблемы с топливом будут решены в течение недели. Но, судя по всему, ситуация только ухудшается.

Несмотря на аргументацию заправщиков, правительство так и не отменило госрегулирования цен. В сетях говорят, что продавать топливо в таких условиях убыточно. Кроме того, оперативно не удается решить проблему дефицита поставок топлива из Европы, так как наблюдается дефицит бензовозов, не хватает водителей, плюс существуют бюрократические проволочки.

На днях некоторые сети начали открыто бойкотировать придельный уровень цен, повышая стоимость топлива до 40 гривен и больше.

Но даже за таким дорогим бензином выстраиваются очереди, так как на рынке усугубляется дефицит ресурса.

Поэтому цены продолжают расти и дальше. Сегодня во многих западных регионах бензин уже по 50 грн, и люди закупают его канистрами, так как пошли слухи, что завтра цена будет уже 85 гривен за литр.

"Мы купили четыре канистры по 48, директор заправки сказал, что завтра цена резко вырастет, будет за 80", - рассказал нам Юрий из Львовской области.

При этом он добавил, что рассчитаться можно было только наличкой, и ограничений по литражу в одни руки на этой заправке не было. То есть запасы бензина, судя по всему, есть.

Дмитрий Лёушкин говорит, что сегодня резко взлетели оптовые цены на топливо. Его продают уже по 52 гривны, а завтра будет цена 60, поэтому рост цен ожидается и в рознице.

"Уже сегодня на тех АЗС где продавали по 45, стоит цена 50. На какой отметке мы в итоге остановимся страшно даже предположить, на рынке жёсткий дефицит. На стеллах многих АЗС нули, торговать нечем" ,- говорит Лёушкин.

Впрочем, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, заправщики попросту пользуются ситуацией.

"Уже слышал про дизель по 78, чистая спекуляция", - отметил Рябцев. По его мнению, налицо картельный сговор как по ценам, так и по предложению. То есть, сети попросту придерживают ресурс в ожидании наиболее выгодных цен на него.

Это подтверждают и случаи безлимитной продажи бензина по высоким ценам на отдельных АЗС.

Как будет развиваться ситуация дальше, и что будет с ценами, зависит от того, как быстро удастся решить вопрос с поставками, и отреагируют ли власти на заоблачные ценники.