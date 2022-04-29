В Украине сложился дефицит бензина, но в столице его начали ощущать позже чем в регионах.

Об этом пишет эксперт топливного рынка Сергей Куюн в Facebook.

"Дефицит не только в столице, но по всей стране без исключения. Местные администрации даже делают отдельные заявления. На самом деле, трудно с бензином в большинстве регионов уже пару недель, просто в Киеве об этом не знали или не обращали внимания. Неожиданность в столице связана в основном с тем, что ее трейдеры пытались снабжать в приоритетном порядке. Как я понимаю, в том числе и по просьбе центральных и местных властей. Но в последнее время в город вернулось много киевлян, потребление выросло", - пишет он.

В итоге горючее расходится быстрее, а поставлять больше пока невозможно.

"Поэтому, даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, горючее не появится. Хотя нет, может и появится, но не потому, что кто-то выставит "прихваченное" горючее, а потому, что тот фиксированный объем просто не будут покупать", - пишет он.

Вместе с тем, первый заместитель КГГА Николай Поворозник обратился к киевлянам с просьбой не передвигаться по городу на машинах, чтобы сэкономить топливо.

"Сегодня нет проблем с общественным транспортом. С другой стороны, я не вижу большой необходимости перемещаться по городу. Призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности, оставайтесь дома", - заявил он в эфире телемарафона.

Вместе с тем, на заправках образовались огромные очереди.

Напомним, вчера Страна" рассказывала, как в Украине ухудшилась и без того сложная ситуация с автомобильным топливом. Многие заправки урезали нормы отпуска бензина и дизеля в одни руки до 10 литров. Но даже такие объемы можно залить далеко не везде - количество "пустых" АЗС с каждым днем растет. Подробно о том, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с топливом, читайте в отдельном материале.