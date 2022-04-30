В субботу, 30 апреля, в Киеве по-прежнему огромные очереди за топливом на заправках.

На данной заправке в наличии только 95-й бензин по 35,8 гривен за литр, а вот дизеля нет.

При этом на один автомобиль выдают максимум по 10 литров.

Также в Киеве есть заправки, где продают дизель по 40,59 грн за литр. На АЗС тоже очень большая очередь из автомобилей.

Ранее мы разбирались, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с топливом.

Также "Страна" сообщала, что максимальная торговая надбавка на дизельное топливо и бензин повышена на 40%. Исходя из этих цифр, дизельное топливо должно стоить не дороже 40 грн, а бензин – не дороже 36 грн. Это на 2 гривни выше, чем была предельная цена, установленная 22 апреля.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.