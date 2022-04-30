В Украине - топливный ажиотаж 2.0. На заправках огромные очереди, люди часами выстаивают в очередях, чтобы залить хоть немного бензина или дизеля (большинство АЗС ввело лимиты - по 10 литров в одни руки). По-сути, сейчас повторяется история первых дней войны, когда в страну перестал поступать белорусский и российский ресурс, сломалась логистика, началась паника, а бензин и дизель стали дефицитом. И это при том, что на тот момент в Украине были, как минимум, месячные запасы топлива.

В этот раз власти обещают решить проблему за неделю.

"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, так как операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их ввоза на территорию Украины. Данная ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов - это связано, прежде всего, с большей стоимостью логистики из-за сложных маршрутов и использование нескольких видов транспорта", - заявила первый вице-премьер-министр- министр экономики Юлия Свириденко.

Также правительство повысило торговую надбавку на дизель и бензин на 40% (накануне войны ее снижали, чтобы сдержать рост ценна топливо). На бензине заправщики теперь могут накручивать 6,5 гривен (вместо 4,55 гривен), на дизеле - 7 гривен (вместо 5 гривен). Таким образом, предельная стоимость бензина теперь составляет 36,05 гривен, дизеля - 40,66 гривен. По расчетам Кабмина, повышение торговой надбавки должно снять претензии розницы - на АЗС жаловались, что в опте топливо стоит дороже, чем его приходится продавать на заправках. Из-за этого, якобы, компании не заинтересованы наращивать поставки бензина и дизеля в Украину, ведь его продажа все равно идет в минус.

В Кабмине также говорят, что постоянно на связи с операторами, то есть, будут оперативно решаться и другие вопрос, в частности, связанные с логистикой.

Решится ли теперь вопрос с топливом? Сколько на это понадобится времени, и какие ценники в итоге водители увидят на заправках, - разбиралась "Страна".

Топливо закончилось?

В субботу, 30 апреля, с утра в Киеве - огромные очереди на АЗС. Бензин и дизель есть не везде, даже если повезет, дают по 10 литров в одни руки.

Корреспондент "Страны" объездил столичные заправки, чтобы выяснить где и почем сегодня реально заправиться. Выяснилось, что на некоторых АЗС есть только бензин, но нет дизеля. На других - обратная ситуация - есть только дизель. Везде очереди, ограничения по продаже - не больше 10 литров в одни руки.

Ценники на некоторых заправках - выше предельного уровня, установленного Минэкономики (до вчерашнего повышения Кабмином предельной торговой наценки бензин должен был стоить не дороже 34,1 гривен, дизель - 38,66 гривен) . К примеру, есть АЗС, где дизель продают по 40,59 гривен за литр, бензин - по 35,8 гривен.

На некоторых заправках на стеллах вообще одни нули, то есть, по факту топлива нет. Хотя, как говорит глава агентства "А-95" Сергей Куюн, на самом деле это в большинстве случаев не так. "Всегда есть резерв для коммунальщиков, военных, корпоративных клиентов. Но могут не продавать в розницу", - пояснил он.

В целом, по словам Куюна, рынок движется к модели безналичных расчетов, АЗС будут отдавать предпочтение корпоративным клиентам, где нормы налива в бак тоже есть, но не такие жесткие, как для частников, к примеру, по 100 литров для грузовиков и 20 литров для легковушек.

Владелец сети Prime Дмитрий Леушкин говорит, что они уже и клиентов по безналичному расчету не берут - обслуживают только прежних, став своего рода "закрытым топливным клубом".

То есть, по топливу ситуация на рынке - близка к коллапсу. Мэр Киева Виталий Кличко уже попросил жителей столицы на время пересесть на общественный транспорт, чтобы таким образом "сэкономить" бензин.

На самом деле история с топливным дефицитом появилась не вчера. Мы уже писали, как постепенно нарастала тенденция нехватки дизеля и бензина.

С началом войны, прекращением поставок белорусского и российского ресурса и блокировки логистики возникли перебои с топливом, но ситуацию удалось стабилизировать. Затем из цепочки начали выпадать нефтебазы и НПЗ, которые уничтожал враг. Трейдеры переключились на закупки топлива в Европе, а, чтобы резко не росли цены, в Украине обнулили акциз и снизили НДС на топливо с 20% до 7%. Также в стране действует госрегулирование цен - каждые 10 дней Минэкономики озвучивает предельную планку, выше которой АЗС подниматься не могут.

Но в сетях уже несколько недель твердят - формулы не работают. Якобы, продавать топливо по предельным ценам от Минэкономики нерентабельно, так как в рознице цена получается ниже, чем в опте, то есть, получается не бизнес, а сплошной минус. Компании активно лоббировали отмену, или, как минимум, смягчение ценового регулирования. А на днях на рынке пошел открытый бунт - АЗС сети Приват (ANP, Avias) открыто установили ценники на 2 гривны выше предельной планки от Минэкономики.

"Бензовозы едут из Европы долго - логистика занимает 16 дней. При этом один бензовоз доставляет 30 кубов топлива, этого хватит одной заправке на день. если бы ценники отпустили, и этот бизнес стал бы интересным, предприниматели подключили бы новые авто, и натаскали бы топливо из ЕС. Но работать в минус никто не будет, поэтому идет вымывание ресурса с рынка, он уже заканчивается", - рассказывал нам Дмитрий Леушкин.

И вот время "Ч", о котором предупреждали в сетях, наступило - на АЗС ажиотаж, очереди, топлива нет. Вопрос - что дальше?

Появится ли бензин через неделю

В Кабмине жесткий топливный дефицит обещают "разрулить" за неделю. Его причины Юлия Свириденко пояснила так:

"Это случилось из-за того, что в течение последних трех недель враг нанес удары по топливной инфраструктуре Украины. В частности, уничтожен Кременчуцкий нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем топлива в Украине, а также ряд больших нефтебаз операторов рынка с большими запасами топлива"

Но, по словам Свириденко, операторы имеют законтрактованные в Европе объемы, поэтому в течение 7 дней дефицит будет ликвидирован. При этом ценники немного вырастут.

Накануне Кабмин повысил на 40% торговые наценки на топливо - на дизель с 5 гривен до 7 гривен, на бензин - с 4,5 до 6,5 гривен. Таким образом, предельная стоимость бензина теперь составляет 36,05 гривен, дизеля - 40 гривен.

По факту это примерно такие же ценники, которые сети-"бунтари", в частности, группы "Приват", уже выставили на своих стеллах

Также в профильном комитете Рады вчера отказались от идет вернуть в полном объеме акциз и НДС на топливо (такая норма была прописана в проекте 7311). Сергей Куюн подсчитал, что, если бы налоги на топливо вернули, бензин стоил бы 50 гривен, дизель - 55 гривен.

Теперь главная интрига - действительно ли проблему дефицита топлива удастся решить за неделю?

Дмитрий Леушкин в этом сомневается. "Люди живут в параллельной вселенной. 45 гривен цена в опте сегодня на дизель, как он может стоить 40 в рознице. Топлива не будет по этим ценам, никакого. Разве что газ может появиться, потому что государство цены на него не регулирует. Но фуры ведь на газе не поедут, а лимит дизеля в 10 литров - только чтобы двигатель прогреть", - прокомментировал нам Леушкин.

"Вы не знаете, что такое ажиотаж? Вы разогрели рынок, теперь он не успокоится, пока у всех в гараже не будет по десятку полных канистр стоять. Это как аналог валютного рынка, только интервенцией можно пожар тушить", - написал в Фейсбуке Леушкин, обращаясь к правительству.

По его мнению, государство должно не только отпустить цены на бензин и дизель, но и максимально включаться в решение проблем с логистикой. В частности, решать на межгосударственном уровне вопросы с разрешениями для бензовозов, упрощать процедуру пересечения границы и др. "Топливо в Европе есть, Украина потребляет его не так много, чтобы для нас не нашлось дополнительных объемов. Но сейчас - вопрос логистики и цены", - отмечет эксперт.

"Антимонопольный еще работает?"

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что проблема на самом деле не только в логистике и ценах.

"Государство фактически не имеет баланса топливного рынка и не контролирует ситуацию, а все данные черпает из сведений трейдеров, то есть, заинтересованных компаний. Традиционно логистика в структуре себестоимости топлива занимала не больше 5%. Понятно, что сейчас все изменилось, но она не могла выросли до 30%, максимум, - до 7-10%. Поэтому когда сети говорят о супердорогой логистике, тут нужно проверять. Точно также по ценам. В сетях жалуются, что опт дороже розницы. Но по факту крупные сети одновременно являются и оптовиками, и розничными торговцами, то есть, они основную прибыль сейчас перенесли на опт и там неплохо зарабатывают. Что получилось сейчас - им вернули торговые надбавки, которые снижали накануне войны. Плюс - практически полностью убрали налоги (кроме 7% НДС). Таким образом, возможностей для заработка у компаний стало еще больше, чем раньше. Я понимаю, что они понесли потери - разбомблены нефтебазы и НПЗ. Но почем рядовые потребители должны оплачивать их убытки со своего кармана? И где АМКУ - этот орган еще существует? Почему не проводится расследование на предмет картельного сговора или даже саботажа? И не странно ли, что топливо окончательно пропало с заправок аккурат в тот день, когда в профильном комитете Рады рассматривали вопрос возврата налогов на бензин и дизель? То есть, вопросов на самом деле намного больше, чем ответов. При этом, стоит проехаться по стране, и становишься свидетелем удивительной картины - тут вам заправка с дикими очередями и лимитов по 10 литров в одни руки, а немного в стороне - такая же, но где за кэш и на 10 гривен дороже предельных цен вам зальют полный бак. То есть, получается, что топливо все же закончилось не дня всех", — говорит Рябцев.

Мы уже писали, что по 45-60 гривен действительно можно купить бензин и дизель, причем, даже с доставкой по указанному адресу. Ажиотаж может еще больше взвинтить ценники на черном рынке.