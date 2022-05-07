Россияне обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями в Харьковской области. На месте правоохранители нашли четыре сгоревших трупа.

Об этом сообщает харьковская прокуратура.

15 частных автомобилей выехали из оккупированного г. Волчанск Чугуевского района.

По дороге возле пгт Старый Салтов военнослужащие РФ обстреляли колонну автомобилей.

Инцидент произошел еще 4 мая, но найти колонну и провести следственные действия смогли только вчера.

На обочине автодороги были найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа.

Открыто уголовное производство.

Ранее в ООН сообщили, что за время в Украине войны погибло более трех тысяч мирных жителей, еще 3353 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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