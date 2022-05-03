Управление комиссара по правам человека ООН опубликовало последние данные по погибшим и раненым мирным гражданам в результате войны в Украине:

погибло 3193 человека, из них 227 детей;

ранены 3353 человека, из них 321 ребенок;

По подсчетам ООН, в Донецкой и Луганской областях на территории, подконтрольной Украине, погибли 1562 мирных жителя, на территории "ДНР" и "ЛНР" - 101.

Напомним, под Донецком в пасхальное утро из-за обстрелов ВС РФ погибли два ребенка.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.